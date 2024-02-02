أسعار الغسالات الأتوماتيك.. اعرف الموديل والمواصفات

تسعى الكثير من الأسر المصرية إلى البحث والمفاضلة عند شراء الأجهزة المنزلية الكهربائية، حيث إن الجميع يحب أن يجمع بين الكفاءة والجودة، بالإضافة إلى قدرة الأجهزة الحديثة على ترشيد استهلاك الكهرباء شهريا، خاصة بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج، حيث يتم الاهتمام بمعرفة أسعار الغسالات الأتوماتيك، باعتبار أن بعض الأجهزة الكهربائية معمرة وأساسية داخل المنازل.

أسعار الغسالات الأتوماتيك

وتباينت أسعار الغسالات الأتوماتيك في الأسواق المصرية، وفقا للجودة والمواصفات والماركة الخاصة بكل غسالة على حدة، لذا نستعرض خلال التقرير التالي، أسعار الغسالات الأتوماتيك، وفقا للمواقع الرسمية لشركات الأجهزة الكهربائية في مصر.

- غسالة أوتوماتيك من شارب، بسعر 22 ألفا و314 جنيها.

- غساله زانوسي 7 كيلو، وذلك بسعر ‏21 ألفا و775 جنيهًا.

- غسالة ملابس بيرلاماكس 8 ك من زانوسي - بسعر ‎24 ألفا و999 جنيها.

- ‏غسالة توشيبا 8 كيلو، وذلك بسعر ‎25 ألفا و500‏ جنيه.

- غسالة ملليلتر آبس فوق أوتوماتيك 9 كيلوجرامات من شارب، بسعر 15 ألفا و999 جنيها.

- غسالة توشيبا 7 كيلوجرام، بسعر 24 ألفا و973 جنيهًا.

- غسالة فريش، 11 كجم، بسعر ‎14 ألفًا و700 جنيه.

- ‏غسالة 15 كجم من تورنيدو، بسعر 21 ألفا و713 جنيهًا.

- غسالة17 كجم من تورنيدو، وذلك بسعر ‎22,649 جنيه.

- ‏غسالة تورنيدو 15 كيلو ، وذلك بسعر ‎20,869جنيه.

- غسالة 13 كجم، وذلك بسعر ‏22 ألفا و999 جنيهًا.

- غساله زانوسي 7 كيلوجرامات، بسعر ‎21 ألفا و570 جنيهًا.

- غسالة 18 كيلوجرام - من وايت بوينت، بسعر 20 ألف جنيه.

- غسالة أوتوماتيك ديجيتال 6 كيلوجرامات من زانوسي، وذلك بسعر 19 ألفًا و849 جنيهًا.

- غسالة أوتوماتيك 6 كجم بيرلاماكس - سعر ‏19 ألفا و802 جنيه.

أسعار الغسالات فوق أوتوماتيك

غسالة ملابس تورنيدو فوق أوتوماتيك 12 كجم طلمبة TWT-TLN12LWT بسعر يصل إلى نحو 19 ألفا و870 جنيهًا.

- غسالة بتحميل علوي بسعة 11 كجم مع مضخة من شارب، موديل ES-TN11GDSP، تحميل من الأعلى، 11 كيلوجرام بسعر يصل إلى نحو 20 ألف جنيه.

- غسالة ملابس فوق أوتوماتيك بتحميل علوي سعة 11 كجم مع مضخة تصريف من تورنيدو، موديل TWE-TLN11RSL 11.0 كيلو جرام بسعر 19 ألفا و325 جنيهًا.

- غسالة ملابس فوق أوتوماتيك بطلمبة داخلية من توشيبا AEW تحميل علوي، بسعر يصل إلى نحو 19 ألفا و122 جنيهًا.

- غسالة ملابس فوق أوتوماتيك 11 كجم مع مضخة من شارب، تحميل من الأعلى، 11 كيلوجراما بسعر يصل إلى 20 ألفا و700 جنيه.

وسجلت غسالة إل جي سمارت إنفرتر 11 كجم - ‎T1165NEHGH.ASFPEEC، تحميل علوي نحو 20 ألفا و400 جنيه.

- غسالة ملابس أوتوماتيك تحميل علوي بسعة 11 كجم من شارب، إنفرتر DDM، مع مضخة، ES-TD11GBKP، 11 كيلوجرام بسعر 20 ألفا و500 جنيه.

- غسالة ملابس أوتوماتيك تحميل علوي سعة 11 كجم من شارب، مضخة، ستانلس ستيل، موديل ES-TD11GSSP، 11 كيلوجرام بسعر 19 ألفا و499 جنيهًا.

أسعار الغسالات البرميل

- غسالة تحميل علوي جامبو من فريش، 8 كجم - سعر 3900 جنيه.

- غسالة 5 كليو، من فريش - بسعر 1999 جنيهًا.

- غسالة ملابس أطفال، سعة 3 كيلو، بسعر 2150 جنيهًا.

- غسالة نصف أوتوماتيكية من تورنيدو - سعة 7 كجم- بسعر 5480 جنيهًا.

- غساله فريش هاف 10 كيلو جامبو، 20.0 كيلوجرام- بسعر 7900 جنيهًا.

- غسالة نصف أوتوماتيك سعة 10 كيلو جرام من هوفر - بسعر 10 آلاف و500 جنيه.

- TL10S غسالة تحميل علوي 11 كيلو - بسعر 13 ألفا و500 جنيه.

- غسالة فريش 8 ك نصف اتوماتيك- بسعر 4700 جنيه.

- غسالة فريش - 10 كيلوجرام - بسعر 2540 جنيهًا.

- غسالة تحميل علوي 10 كجم - بسعر 11 ألفا و750 جنيهًا.

- غسالة تحميل علوي من فريش، 6 كيلوجرام- بسعر 5600 جنيه.

- غسالة ملابس هاف اوتوماتيك من تورنيدو TWH-Z10DNE-W، 10 كيلوجرام - بسعر 6999 جنيهًا.

- غسالة بحوضين جوست 8 كيلو من فريش، بسعر 6500 جنيه.