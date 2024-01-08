وزيرة التخطيط: المشروع القومي لتنمية الأسرة يحظى باهتمام القيادة السياسية

عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكّدة أنَّ المشروع يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية.

برنامج للحوافز الإيجابية

أكد الاجتماع أن المشروع يتضمن برنامجًا للحوافز الإيجابية بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، ومن خلاله تمت إضافة محور التدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة، ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة.

وتضمن الاجتماع عرضًا حول مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات، وآليات تحفيز المواطنين للتقديم للتسجيل في مكاتب البريد على المنصة الخاصة بالمشروع، والخدمات التي ستقدم للمواطنين في حالة التسجيل ومعايير الاستحقاق وآليات تطبيقها.

ضبط النمو السكاني

يهدف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية إلى ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال محاوره الشاملة التي تحقق التمكين الاقتصادي للسيدات.