وزيرة التخطيط: صفقة اليوم مع «هشام طلعت مصطفى» تحسب للقطاع الخاص المصري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ مصر لديها ميزة تنافسية في قطاع السياحة، حيث طرحت مصر عددا من الفنادق من خلال شركة تأسيسها بين صندوق النقد السيادي وشركة قطاع الأعمال العام وتساهم فيها مجموعة من الفنادق، وتم الطرح تنافسي بعد تكوين هذه الشركة.

وأضافت السعيد، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء: «تقدم عددا من المستثمرين للحصول على حصة في هذه الشركة، وأنا سعيدة بأن شركة من الشركات المصرية الرائد في هذا المجال بهذه الصفقة، حيث إن مصر لديها قطاع خاص قادر على جذب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية، وهي كيان اقتصادي مصري خاص لديه القدرة المالية على جذب قطاع استثمار أجنبي مباشر، وهذا ما يحسب للقطاع الخاص المصري».

وتابعت: «الصفقة كان بها الكثير من الترتيبات والتفاصيل الكثيرة، ولكن تم التعاون بين قطاع الأعمال العام وصندوق مصر السيادي والقطاع الخاص المصري حتى ننتهي من هذه الصفقة على نحو محوكم ولائق، وجزء كبير من هذه الاستثمارات سيكون لرفع الكفاءة التشغيلية للفنادق التي جرى التعاقد عليها، وهي فنادق لها قيمة تاريخية واجتماعية كبيرة، ولكن رفع قدرتها التشغيلية وعلى اجتذاب شريحة من السياحة سيحدث دفعة كبيرة جدا للسياحة في مصر عن طريق رفع قدرتها واجتذاب شريحة سياحية أكبر تستطيع الانفاق بشكل أفضل، ويمكنها ضخ استثمارات لرفع كفاءة هذه الفنادق، وأؤكد أن الصندوق السيادي ملك لكل مواطن مصري، وبالتالي دوره الأساسي هو دفع المزيد من مشاركة القطاع الخاص وتعزيز العائد من أصول الدولة سواء مستغلة أو غير مستغلة، وهو ما يتحقق في هذه الصفقة حيث نعظم العائد المتوقع من الأرباح خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية».