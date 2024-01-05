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وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد: مصر ستظل يدا واحدة

كتب:

وليد عبد السلام
01:43 م | الجمعة 05 يناير 2024
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

زارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البابا تواضروس الثاني، لتهنئته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في المقر البابوي بالقاهرة.

وأعربت الدكتورة هالة السعيد، عن خالص تهانيها بعام ميلادي جديد موفق لبلدنا الحبيب وللشعب المصري والعالم أجمع، متمنية أن يشهد العام الجديد حلول السلام والأمن على الجميع، متمنية للبابا تواضروس ولجميع الأخوة المسيحين أن يعيد عيد الميلاد المجيد عليهم بالصحة والخير والبركات.

وأكدت الوزيرة أن مصر ستظل يدا واحدة، تجمع بين كل الأطياف والأديان، بما يؤكد على السلام والتسامح والحفاظ على الوحدة الوطنية.

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بقلم وليد عبد السلام