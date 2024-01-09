علامات تدل على الإصابة بالأزمة القلبية.. برتقالة واحدة يوميا خير علاج

الأزمة القلبية أصبحت من أكثر الأمراض شيوعا في العالم، فهي تحدث نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو عندما ينسد مساره، الذي يكون في الأغلب بسبب تراكم الدهون والكوليسترول وغيرها من المواد في الشرايين التاجية، فقد يتطور الأمر ويصل إلى حد الوفاة بشكل مفاجئ.

هناك علامات عديدة تدل على الإصابة بالأزمة القلبية، منها كثرة هزّ القدم أو التقلب أثناء النوم وهما مؤشران يحدثان نتيجة زيادة هرمونات «الزعل والغضب» عند بعض الأشخاص، وفقا لما ذكره الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب الأسبق في تصريحات تلفزيونية، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالهدوء ومواكبة ضغوط الحياة.

وأوضح «شعبان» أنه يوجد مشروبات صحية عديدة للجسم وتساعد على رفع المناعة وصحية للقلب، مثل الزنجبيل والقرفة، ناصحا بتناول برتقالة واحدة يوميا لأنها تمنع الإنسان من زيارة طبيب القلب وأيضا تعمل على تقوية الجهاز المناعي؛ لأن البرتقال يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد على الحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنه يساعد على ضبط ضغط الدم وأيضا خفض الكوليسترول الضار بالجسم.

علامات الإصابة بالأزمة القلبية

من ضمن العلامات التي تدل على الإصابة بالأزمة القلبية، وفقا لما كشفته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التالي:

-ألم في وسط الصدر.

-عرق بارد.

-صعوبة أو ضيق في التنفس.

-شحوبة في الوجه.

- الغيثان والدوخة.

-ألم في الذراعين.

أسباب الإصابة بالأزمة القلبية

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالأزمة القلبية أو السكتة القلبية وفقا لما ذكره الدكتور وليد العوضي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» والتي منها:

-ارتفاع ضغط الدم.

- الإصابة بمرض السكري.

- التدخين.

- ارتفاع مستوى الكوليسترول.

- الإصابة بالشريان التاجي.

- النهجان.