أبرزها البرتقال.. أطعمة تساعدك على التخلص من اكتئاب الشتاء

مع دخول فصل الشتاء، يشعر بعض الأفراد بسوء الحالة المزاجية والاكتئاب المصاحبين لأعراض الخمول ونهم الطعام وفقدان الشغف والكسل، ما يجعلهم يبحثون عن طرق تخلصهم من ذلك الشعور، من بينها تناول الأطعمة التي ترفع هرمون السيروتونين المرتبط بتحسين المزاج العام والشعور بالراحة والسعادة.

تعديل النظام الغذائي

يعتبر تعديل النظام الغذائي من أهم الطرق التي تساهم في تحسين الصحة البدنية والنفسية، من خلال تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات والمركبات التي تساهم في تحسن المزاج وتحارب الاكتئاب، وفقًا لما نشره موقع SciTechDaily، ومن تلك الأطعمة ما يلي:

- الخضروات الورقية

تساعد الخضراوات الورقية على محاربة الاكتئاب والقلق، كما تدعم وظائف الدماغ من خلال تحسين الوظائف الإدراكية.

- عين الجمل

يعتبر عين الجمل مصدرا غنيا بحمض التربتوفان وأحماض أوميغا التي تساعد في علاج الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية

- الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على حمض التربتوفان، الذي يلعب دورا كبيرا في إنتاج السيروتونين، ما يساهم في تحسين الحالة المزاجية والتخلص من التوتر والاكتئاب.

- منتجات الألبان

تناول منتجات الألبان الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي يساعد في القضاء على التوتر والقلق والاكتئاب، لأن البروبيوتيك يساهم في وفرة إنتاج الناقلات العصبية التي تؤثر بشكل مباشر على تحسين المزاج والشهية.

- البقوليات

البقوليات غنية بمستويات مناسبة من الحمض الأميني التريبتوفان، فضلا عن الكثير من المغنيسيوم بما يسهم في الارتقاء بالحالة المزاجية والصحة النفسية بشكل عام.

تناول المشروبات العشبية يحارب الاكتئاب

وفي هذا الإطار، قالت نهلة مُسعد، استشاري التغية العلاجية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي كالبرتقال والطماطم والليمون يساعد على تهدئة الشحنة السلبية التي تصيب الإنسان مع دخول فصل الشتاء، كما يساعد تناول المشروبات العشبية الدافئة قبل النوم كالنعناع والينسون على تحسين المزاج العام وتخفيف التوتر، وكذلك يساهم تناول مكعب من الشيكولاتة الداكنة على محاربة الاكتئاب والشعور بالراحة.