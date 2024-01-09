الحبس سنة عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص.. اعرف التفاصيل

ينظم قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحلات وترخيصها وطبيعة نشاطها، بهدف حماية المستهلك وعدم التلاعب في طبيعة عمل المحال، ولذلك، نص القانون على عقوبة خاصة بتشغيل محل بدون ترخيص، وحددها في إحدى مواده.

من جانبه، قال المحامي إسلام عبد المقصود، إنّ قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنه 2019، نص على عقوبة خاصة بتشغيل محل بدون ترخيص، وحددها في مادته رقم 30.

عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

وأوضح «عبد المقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون المحال العامة يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص.

قانون المحال العامة

وأشار، إلى أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وتابع، أن قانون المحال العامة يعاقب بالعقوبة ذاتها، في حالة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو في حالة تضمن نموذج الإخطار أي بيانات غير صحيحة.