«القومي للحوكمة» يختتم تدريب المرحلة الأولى من مبادرة معا لدمج ذوي الإعاقة

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة فعاليات تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة معًا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتم بالتعاون مع مشروع دعم الحوكمة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

32 متدربا من الأشخاص ذوي الإعاقة

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن المرحلة الأولى من المبادرة ضمت نحو 32 متدربا من الأشخاص ذوي الإعاقة من العاملين بالحكومة وخارجها، موضحة أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو صياغة دليل لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية بمصر وجمع مقترحات تفعيل هذا الدمج، والاستفادة من خبرات وتجارب المشاركين من خلال هذه المبادرة.وأكدت شريف أن دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يعد من أهم أهداف المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وذلك في إطار القيام بمختلف الأنشطة البحثية والتدريبية لتعزيز مكانة الدولة المصرية والارتقاء بالكوادر الوطنية في ظل رؤية مصر 2030.

تنفيذ عروض تقديمية من جانب المتدربين

وشهد اليوم الختامي للمبادرة تنفيذ عروض تقديمية من جانب المتدربين بخصوص مقترحاتهم لدعم ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية المختلفة، وتم توزيع شهادات الحضور على المشاركين في نهاية اليوم التدريبي، بحضور رحاب فراج، مدير عام الإدارة العامة لتنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد، وبحضور ممثلين عن مؤسسة GIZ الألمانية.