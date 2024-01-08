حريق وتطاير دخان «غامض» في قاعدة للحرس الثوري الإيراني (فيديو)

اندلع حريق ضخم في قاعدة تابعة للحرس الثوري جنوبي إيران، خلال الساعات الماضية، أسفر عن تضرر 16 سفينة، دون نشر مزيد من المعلومات حول أسباب الحريق، وفقا لـ«سكاي نيوز».

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو للحريق عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تظهر سفن عدة مشتعلة، كما تظهر تساعد دخان كثيف من موقع الحادث، فيما تغادر العديد من السفن المكان دون أن تصاب بأذى.

فوری

آتش‌سوزی مرموز بندر سلخ در جزیره قشم

۱۶ شناور سپاه پاسداران، از جمله یک کشتی جاسوسی سپاه که به عملیات حوثی‌ها کمک می‌کرد، خسارت قابل توجهی متحمل شدند.

این آتش‌سوزی پس از یک انفجار مرموز در ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۶ دی اتفاق افتاده است.#IRGCterrorists #IraniansStandWithIsrael pic.twitter.com/yRBG6MfrFo — شب‌نامه (@shabnamehe) January 7, 2024

انفجاران في إيران قبل أيام من الحريق

وقبل أيام قُتل نحو 100 شخص وأصيب عشرات آخرين في مدينة كرمان الإيرانية إثر وقوع انفجارين بالقرب من موقع دفن القائد العسكري المقتول قاسم سليماني، فيما وصفه المسؤولون الإيرانيون بأنه «هجوم إرهابي»، بحسب وسائل الإعلام الرسمية في إيران.

وقع الانفجار الأول على بعد حوالي 700 متر من موقع دفن الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، بينما وقع الانفجار الثاني على بعد حوالي كيلومتر واحد من الحواجز والمسار الذي كان يمر عبره الزوار إلى موقع الدفن.

داعش يعلن مسؤوليته عن الحادث

بعد الانفجار الذي أودي بحياة الكصيرين خرج تنظيم داعش ليعلن مسؤوليته عن الانفجارين، موضحا عبر قنواته على تطبيق تليجرام أن اثنين من مقاتليه فجرا حزاميهما الناسفين وسط تجمع كبير قرب قبر قاسم سليماني، بمدينة كرمان جنوبي إيران.