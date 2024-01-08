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حريق وتطاير دخان «غامض» في قاعدة للحرس الثوري الإيراني (فيديو)

كتب:

ماريان سعيد
02:57 م | الإثنين 08 يناير 2024
حريق قاعدة للحرس الثوري الإيراني

حريق قاعدة للحرس الثوري الإيراني

اندلع حريق ضخم في قاعدة تابعة للحرس الثوري جنوبي إيران، خلال الساعات الماضية، أسفر عن تضرر 16 سفينة، دون نشر مزيد من المعلومات حول أسباب الحريق، وفقا لـ«سكاي نيوز».

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو للحريق عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تظهر سفن عدة مشتعلة، كما تظهر تساعد دخان كثيف من موقع الحادث، فيما تغادر العديد من السفن المكان دون أن تصاب بأذى.

 

انفجاران في إيران قبل أيام من الحريق

وقبل أيام قُتل نحو 100 شخص وأصيب عشرات آخرين في مدينة كرمان الإيرانية إثر وقوع انفجارين بالقرب من موقع دفن القائد العسكري المقتول قاسم سليماني، فيما وصفه المسؤولون الإيرانيون بأنه «هجوم إرهابي»، بحسب وسائل الإعلام الرسمية في إيران.

وقع الانفجار الأول على بعد حوالي 700 متر من موقع دفن الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، بينما وقع الانفجار الثاني على بعد حوالي كيلومتر واحد من الحواجز والمسار الذي كان يمر عبره الزوار إلى موقع الدفن.

داعش يعلن مسؤوليته عن الحادث

بعد الانفجار الذي أودي بحياة الكصيرين خرج تنظيم داعش ليعلن مسؤوليته عن الانفجارين، موضحا عبر قنواته على تطبيق تليجرام أن اثنين من مقاتليه فجرا حزاميهما الناسفين وسط تجمع كبير قرب قبر قاسم سليماني، بمدينة كرمان جنوبي إيران.

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بقلم ماريان سعيد