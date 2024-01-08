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محافظة الوادي الجديد يوجه بالبدء في إنشاء نادي الرماية والصيد (صور)

كتب:

هدير محمود
02:25 م | الإثنين 08 يناير 2024
محافظ الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالبدء في أعمال إنشاء نادي الرماية والصيد بأحدث المواصفات والمعايير الدولية، وذلك خلال تفقده مقر النادي شمال مدينة الخارجة، صباح اليوم الاثنين.

قاعة كبار الزوار بنادي الهجن بالوادي الجديد

كما زار محافظ الوادي الجديد التشطيبات النهائية بمقر نادي الهجن والفروسية، مُوجهًا باستكمال تأثيث قاعة كبار الزوار ومنصات المشاهدة، وسرعة الانتهاء من أعمال السور الحديدي الخاص بالمضمار، وتسوية الطريق بمحيط القرية التراثية، وزراعة الأحواض على جانبي مدخل النادي.

المدينة الرياضية في الوادي الجديد

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ مقرّ المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية للمحافظة، مُوجهًا بتسوية محيط الملاعب وإنهاء أعمال اللاند سكيب، واستكمال أعمال الإنارة الداخلية للعاصمة.

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بقلم هدير محمود