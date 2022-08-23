انطلاق سباق الهجن بمضمار نادي مدينة العملين الجديدة بمشاركة 900 جمل

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، تقريرًا تلفزيونيًا، عن فعّاليات سباق الهجن المقرر انطلاقها اليوم على أرض مضمار نادي الهجن بمدينة العملين الجديدة، برعاية اتحاد سباقات الهجن الإماراتي، حيث يعد السباق الحالي هو السباق الرابع رسميا للهجن على أرض ميدان العلمين.

التجهيز لاستعدادات السباق طوال الأسبوع الجاري

ويعد السباق الحالي هو الأقوى من نوعه في التنافس، ويتنافس على أول الأشواط 900 جمل من كل محافظات مصر، ويتم توزيع الجمال على 32 شوطًا خلال فترتين بجانب انطلاق 12 شوطا على مسافة مضمار السباق وهو 5 كم، وتم التجهيز لاستعدادات السباق طوال الأسبوع الجاري، حيث تم نقل الهجن من مناطق سيناء ومطروح وصعيد مصر والقناة والوادي الجديد.

تجهيزات جديدة تم تنفيذها في ميدان هجن العلمين

ووصلت الجمال إلى ميدان سباقات الهجن بالعلمين استعدادا للمنافسات، تجهيزات جديدة تم تنفيذها في ميدان هجن العلمين الذي يعد أهم ميادين سباقات الهجن في مصر، حيث تم تركيب بوابات مجهزة وإنشاء مسارات وطرق جديدة ومقصورة رئيسة ومنصة مشاهدة ومناطق خدمات إضافية.