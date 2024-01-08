تفاصيل مخطط الحكومة لتحقيق نهضة زراعية شاملة حتى 2030.. أصناف عالية الإنتاج

تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق نهضة زراعية شاملة خلال الفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الطموحة التي تستهدف زيادة الإنتاجية الزراعية ورفع مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين مستوى معيشة الفلاحين، وهو ما نصت عليه الوثيقة الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»

«الزراعة» على رأس قائمة نهضة الدولة المصرية

ونوهت الحكومة في تفاصيل خطة التوجه الاستراتيجي من 2024 وحتى 2030 إلى مخططها لتحقيق أهداف من أجل تحقيق النمو في قطاع الزراعة، وتشمل الأهداف على التالي:

1- مواصلة جهود الاستصلاح الزراعي من خلال الاعتماد على المشروعات القومية للاستصلاح الزراعي، وتوفير المياه اللازمة لذلك عبر معالجة مياه الصرف الزراعي أو تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية.

2- الوصول بإجمالي مساحة الرقعة الزراعية إلى ما لا يقل عن 12 مليون فدان حتى عام 2030؛ مقابل 9.6 مليون فدان خلال عام 2021-2022، بمساحة محصولية مستهدفة 21.5 مليون فدان

3- إطلاق مشروع قومي للتكثيف الزراعي من خلال الاستثمار في البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 20% من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاج تمكث في التربة فترات أقصر وتقاوم التغيرات المناخية.

4- التوسع الأفقي والرأسي في الزراعات التصديرية بما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية (الخضر والفواكه) إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030.

5- زيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.3 طن فدان من خلال زيادة مستويات التكثيف الزراعي عبر زراعة الأصناف عالية الإنتاج، بهدف زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع من 47% عام 2021 إلى 70% بحلول عام 2030.

6- توسيع نطاق الكارت الذكي للفلاح ليصل عدد المستفيدين لـ5.7 مليون فلاح بحلول عام 2030 ومد منظومة التأمين الصحي بما يغطي جميع فلاحي مصر بحلول عام 2026.