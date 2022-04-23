الزراعة: اهتمام كبير بإنتاج تقاوي تواكب النهضة الزراعية في عهد السيسي

النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان لابد أن يواكبها اهتمامًا كبيرًا في مجال إنتاج التقاوي الجيدة، ولذلك ومنذ توليه المسئولية أعطى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أولوية قصوى لملف إنتاج التقاوي التي تحقق أعلى إنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية، وكذلك قليلة استخدام المياه مع الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تسهم في استنباط أصناف وهجن جديدة من التقاوى والبذور.

من هذا المنطلق أكد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أن تعليمات وزير الزراعة دائما هي توفير التقاوي المعتمدة الجيدة للمزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كبير وبأسعار أقل من سعر السوق، وقال إن تقاوي القطن في العام قبل الماضي كانت لمساحة 182 ألف فدان فقط، ثم زادت العام الماضي لزراعة 237 ألف فدان، وهذا العام زاد إنتاج تقاوي القطن حتى غطى المساحة المستهدفة وأكثر، ومن المتوقع وصولها إلى نصف مليون فدان.

39 ألف طن إنتاج تقاوي القمح في عام

وقال «إبراهيم»، إنه في مجال إنتاج تقاوي القمح كانت 39 ألف طن في العام الأول لتولي «القصير» المسئولية، ثم أصبحت 45 ألف طن العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز 120 ألف طن الموسم المقبل لأول مرة فى تاريخ الوزارة، بالإضافة الى نسبة توزيع غير مسبوقة تصل إلى 99.8% العام الماضى، مشيرًا إلى أنه أيضا تم ادخال الذرة الرفيعة كمحصول صيف متحمل الحرارة الملوحة كعلف أخضر وحبوب.

وأضاف، أن ملف إنتاج التقاوي تحقق فيه انجازات عديدة على كافة المحاور سواء الانتاج أو الانشاءات والتطوير، وأيضا رفع كفاءة الأصول:

أولا: في مجال الإنتاج جرى زيادة مساحات التعاقدات لإنتاج خام تقاوي المحاصيل الاستيراتيجية (القمح - الفول البلدي - فول الصويا - القطن - الذرة الرفيعة - الفول السوداني - الحبة السوداء - البصل - النباتات الطبية والعطرية - الفاصوليا - الأعلاف الصيفية - البرسيم الحجازي - مما يزيد من نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة، كما تم خفض أسعار بيع التقاوي للمزارعين بنسبة 21% على الأقل مقارنة بالأعوام السابقة، وأيضا البدء في إنتاج تقاوي بعض المحاصيل لأول مرة من الأعلاف الخضراء (حشيشة السودان - الٌدخن - الذرة الريانة - البرسيم الحجازي - الفول السوداني- صنف جيزة 6 - النباتات الطبية والعطرية، وكذلك زيادة عدد الأصناف الجديدة لبعض المحاصيل في خطة الإنتاج مثل القمح صنفي (مصر 3 - سخا 95)، الشعير (صنف جيزة 133، جيزة 134) والبرسيم صنف سرو 1 المتحمل للملوحة.

زيادة مساحات التعاقد لإنتاج تقاوي فول الصويا لنحو 4000 فدان

وأوضح «إبراهيم» أنه تم زيادة مساحات التعاقد لإنتاج تقاوي محصول فول الصويا إلي حوالي 4000 فدان، وذلك بهدف مضاعفة الإنتاج كخطوة أولي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، كما تم توفير التقاوي المحاصيل للمشروعات القومية (مشروع غرب غرب المنيا - ومنتفعي الريف المصري)، وأهمها محصول القطن منزوع الزغب لاستخدام الميكنة لزراعته منذ البدايات الأولى لزراعة المشروع وأيضا إنتاج كميات التقاوي المطلوبة من القمح والشعير للمحافظات الحدودية (محافظتي جنوب سيناء ومطروح وجهاز الخدمة الوطنية بمحافظة الوادي الجديد)، بدعم 50% من الثمن.

كذلك تم زيادة عدد منافذ بيع التقاوي بجميع المحافظات للتسهيل علي المزارع في الحصول على التقاوي في الوقت المناسب للزراعة وأقرب مكان خاصة بالمحافظات الحدودية بمحافظة أسوان مراكز (إدفو - كوم أمبو - أبو الريش - وادي النقرة - وادي الصعايدة - نصر النوبة - توشكى - أبو سمبل)، وتم التواصل مع مديرية الزراعة بأسوان، لتخصيص منافذ لتوزيع التقاوي للإدارة بتلك المراكز، وكذا فتح منفذين بمحافظة جنوب سيناء (برأس سدر - الطور)، وأيضا التعاون مع البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر التي تزرع بمساحات كبيرة للاستهلاك المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد لتقاوي الخضر، الذي يؤدي إلى توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

توفير تقاوي عالية الجودة لمزارعي سوهاج وقنا وأسوان

ثانيا: مجال الإنشاءات والتطوير، أكد رئيس الإدارة المركزية للإنتاج، أنه في إطار وتوجيهات ومتابعة وزير الزراعة شهد هذا المجال إنجازات عديدة، منها إنشاء محطة أعداد وغربلة تقاوي بمحافظة سوهاج على مساحة عشرة أفدنة بأحدث الأساليب المستخدمة للغربلة والتعبئة والتطهير للتقاوي، ومساحة تخزينية كبيرة وذلك بهدف: توفير التقاوي المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية لمزارعي محافظات (سوهاج - قنا - أسوان)، في الوقت والمكان والسعر المناسب - نشر التقاوي ذات التراكيب الوراثية التي تتأقلم مع مناخ وبيئة محافظات مصر العليا - زيادة دخل المزارعين بمحافظات مصر العليا من خلال التعاقد معهم لإنتاج خام تقاوي المحاصيل - توفير نفقات نقل التقاوي لمحافظات الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج - يمكن الاستفادة من العمالة المتوفرة بمحافظات الصعيد - إعداد (غربلة) التقاوي للشركات الخاصة، لزيادة التقاوي المعتمدة للمزارع وتعظيم الاستفادة وتوفير سيولة للصيانة وغيرها من مصروفات كما تم إنشاء محطة غربلة وإعداد تقاوي بشرق العوينات.

كما تم توفير التقاوي المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية لمزارعي بتوشكي- وشرق العوينات) في الوقت والمكان والسعر المناسب وكذلك تحديث عدد خمسة موازين لتعبئة التقاوي الخاصة بخطوط الغربلة الموجودة بمراكز إعداد التقاوي والغربلة من ميكانيكي إلى الكتروني لضمان حسن سير العمل وسرعة ودقة الأداء وجاري العمل علي تحديث باقي الموازين كما تم إنشاء ورشة مركزية بمحطة غربلة قويسنا وتم تجهيزها بأعلى التجهيزات الفنية ليتم بها عمل جميع الإصلاحات و العمرات اللازمة للسيارات، مما يوفر علي الإدارة مبالغ كبيرة أما في مجال رفع كفاءة الأصول والاستخدام الامثل لها قال «إبراهيم»، إنه تم الاستفادة المثلى من ثلاجة حفظ التقاوي بمحطة إعداد التقاوي بقويسنا بعمل الصيانة الأولى منذ إنشاءها والاستعانة بعضو هيئة تدريس بكلية الهندسة قسم التبريد والتكييف للوقوف على سلبيات وايجابيات الثلاجة وإعداد تقرير بذلك وجاري عمل عقد صيانة دوري للاستفادة منها في حفظ التقاوي الخاصة بالإدارة والاستفادة من المساحة التخزينية الزائدة بها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتأجيرها لشركات القطاع الخاص المنتجة للتقاوي والمتوقع منها توفير مبلغ 6 ملايين جنيه سنويا، وتقليل تكاليف التشغيل لزيادة موارد الإدارة وكذلك تم الاستخدام الأمثل لسيارات الإدارة لنقل التقاوي بين المحطات ومنافذ الإدارة مما أدي إلى توفير حوالي 60% من تكاليف النقل التي كانت تتم من خلال متعهدي النقل بالمحافظات مما كان يكبد الإدارة مبالغ طائلة مع سرعة انجاز العمل كما تم تفعيل استخدام ماكينات الدفع الالكتروني في تحصيل وتوريد حصيلة بيع التقاوي لإحكام الرقابة والحفاظ علي المال العام.