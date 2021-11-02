الكارت الذكي للفلاح.. إصدار 3.5 مليون كارت بمعدل 4 ملايين حيازة

قال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، إنه تم الانتهاء من إصدار 3.5 مليون كارت ذكي للفلاح بما يعادل 4 ملايين حيازة زراعية، لافتاً إلى أن كارت الفلاح الذكي له العديد من المزايا التي تمكن من تيسير حصول الفلاح على الخدمات وخاصة توزيع الأسمدة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة علمت خلال الفترة الحالية على تيسير حصول الفلاح على الكارت الذكي وإصداره بشكل سريع وتسليمه للمزارعين لاستلام الأسمدة من خلاله بالموسم الزراعي الحالي.

وأشار إلى أنه يتم استخراج كارت الفلاح الذكي بخطوات بسيطة عن طريق سحب استمارة حيازة إلكترونية بالمجان من الجمعية الزراعية، وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالحائز، على أن يتم إصدار الكارت خلال 15 يوماً، وعلى الحائز أن يتأكد من سلامة المظروف والرقم القومي والتعريف الشخصي.

كيفية الحصول على الكارت الذكي للفلاح

يذكر أن تكلفة استخراج الكارت الذكي لا تزيد عن 50 جنيهًا، ويمكن كذلك الحصول عليها من خلال أفرع البنك الزراعي المصري، وتهدف المنظومة الجديدة إلى توفير قاعدة بيانات قومية للحيازات الزراعية، ومن أهدافها وصول الدعم إلى مستحقية سواء كانت أسمدة زراعية أو بذور، وساهمت المنظومة الجديدة في تدقيق الزمام وعدم التعدي على الأراضي الزراعية وتدقيق المساحات والمحاصيل المزروعة وأنواعها.

الهدف من إصدار الكارت الذكي للفلاح

ووفقا لتقرير قطاع الخدمات والمتابعة لوزارة الزراعة، تهدف منظومة كارت الفلاح الذكي إلى صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، كما يمكن أيضاً صرف الدعم العيني من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة، إضافة إلى وقف التلاعب بكميات الأسمدة.

مزايا الكارت الذكي للفلاح

ويُمكن كارت الفلاح الذكي من صرف معاش أو تأمين صحي للمزارع، والتيسير عليه في صرف أية مستحقات مالية من خلال ماكينات الصراف الآلي، كما يسهل عملية الحصول على الحصص التي تقررها الحكومة للفلاحين من مستلزمات إنتاج من وقود وأسمدة وبذور، ويستطيع الفلاح صرف قروض ميسرة وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات الصادر لها كارت الفلاح، وإمكانية استخدام الكارت كبطاقة مسبقة الدفع لخدمات الحكومة الإلكترونية، وقبول الكارت على آلات نقاط البيع الطرفية للشبكة الحكومية وقبول التعامل على آلات البيع الطرفية وشبكة المحول الرقمي 123.

وفي نفس السياق، شدد السيد القصير، وزير الزراعة على سرعة توزيع الكارت على المزارعين، وإعداد الاستمارات للمزارعين غير الحاصلين على كارت ذكي، وإصداره في أسرع وقت، والإسراع في حصر وتسجيل الزراعات الشتوية لصرف الأسمدة.