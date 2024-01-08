«التنظيم والإدارة»: يحق للخريجين التقديم في جميع مسابقات الوظائف الحكومية

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للخريجين الراغبين في التقدم لمسابقات الوظائف الحكومية التي أعلنها الأسبوع الماضي، بتوجيهات من مجلس الوزراء، إذ يحق للمتقدمين الراغبين في التعيينات الحكومية التقديم لجميع المسابقات المعلن عنها، إذا توافرات فيهم الشروط المطلوبة.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ« الوطن» على الخريج المتقدم للوظائف المعلن عنها، أن يقدم المستندات الخاصة بكل مسابقة، بما فيها صحيفة الحالة الجنائية، وإيصال السداد الخاص بكل مسابقة.

تفاصيل الوظائف المعلنة

وشملت مسابقات التعيينات الحكومية الآتي:

- مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، أعلنت حاجتها إلى 243 خريج لشغل وظائف معاون خبيرحسابي، معاون خبيرزراعي، معاون خبيرهندسي تخصص مدني أوعمارة معاون خبيرهندسي تخصص هندسة بحرية، معاون خبيرهندسي تخصص ميكانيكا، معاون خبيرهندسي تخصص كهرباء، معاون خبيرهندسي تخصص حاسبات ومعلومات وذلك بالدرجة الثالثة.

وظائف شاغرة بالقومية للبريد

- الهيئة القومية للبريد لتعيين موظفين، منهم عدد 19 في وظيفة مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط النقل، مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الَاتية (كهرباء - ميكانيكا - ميكانيكا سيارات)، مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة وعدد 861 في وظيفة أخصائي بريد، أخصائي مكتب بريد، أخصائي خدمة عملاء وعدد 20 في وظيفة محام، وذلك بالدرجة الثالثة.

- مصلحة الخبراء بوزارة العدل لتعيين عدد 243 في وظيفة معاون خبيرحسابي، معاون خبيرزراعي، معاون خبيرهندسي تخصص (مدني أوعمارة) معاون خبيرهندسي تخصص (هندسة بحرية)، معاون خبيرهندسي تخصص (ميكانيكا)، معاون خبيرهندسي تخصص (كهرباء)، معاون خبيرهندسي تخصص (حاسبات ومعلومات) وذلك بالدرجة الثالثة،

- وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتطلب الوزارة من خلال هذه المسابقة احتياجها الى 11,114 ألف معلم مساعد فصل، ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإشراف على إجراء المسابقة، وتحديد مواعيد الاختبارات الإلكترونية والشفهية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2024.

- وظيفة معلم مساعد مادة وتطلب وزارة التربية والتعليم من خلالها شغل 18,886 معلم مساعد مادة.