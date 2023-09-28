رئيس التنظيم والإدارة يحذر المتقدمين لاختبارات الـ30 ألف معلم من الشائعات

حذر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المتقدمين لاختبارات مسابقة الـ30 ألف معلم، المقامة حاليا بمركز المسابقات وتقييم القدرات، تحت رعاية وإشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من انسياق خلف أي شخص يدعي قدرته على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، مؤكدا أن الجهاز قام بتحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري، وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.

مواعيد امتحانات مسابقة الـ30 ألف معلم

وأحاط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، السادة المتقدمين للامتحانات في إطار مسابقة شغل وظائف 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم 2023، مشيرا إلى استمرار أعمال الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز خلال يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، الذي تم إقراره إجازة رسمية بدلا من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى النصر العظيم.

وكان الجهاز قام بالإعلان عن المسابقة في 9 فبراير 2023، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 23 فبراير حتى 9 مارس 2023، وبدأ الجهاز بالفعل في إجراء الاختبارات في الأول من أغسطس وتستمر إلى 21 أكتوبر القادم بمركز تقييم القدرات و المسابقات التابع للجهاز.

من الجدير بالذكر، أن هذه المسابقة هي الدفعة الثانية من إجمالي عدد 5 دفعات لشغل وظائف 150 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بواقع 30 ألف وظيفة معلم مساعد كل عام، وكان الجهاز قد انتهى من مسابقة الدفعة الأولى العام الماضي.