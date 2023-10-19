رئيس «التنظيم والإدارة»: الحكومة وضعت خطة إصلاح لتكون من أقوى الدول اقتصاديا

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنّ الحكومة المصرية راجعت واقع الإدارة العامة، وعملت على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ومراجعة واقع الإدارة لتحسين الخدمات العامة وبناء قدرات العنصر البشري، وتطوير منظومة الحوكمة.

وأكد الشيخ أنّ مصر وضعت خطة الإصلاح الإداري في عام 2014، إذ سعت إلى عملية الإصلاح وضمان استدامتها، وتشكّلت اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما يوجد مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرا إلى أنّ الخطة تمّ تضمينها في استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة عام 2015، والتي أُطلقت في مطلع 2016.

خطة التنمية المستدامة

وأوضح أنّ الدولة وضعت هدفًا عند اتباع مصر خطة التنمية المستدامة، أن تكون من أكبر 30 دولة من حيث الثقل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر رقم 14على العالم من حيث السكان، ومن حيث المساحة رقم 29 عالميا، جاء ذلك خلال المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 2023، تحت عنوان الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد.