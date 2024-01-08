وكيل «التعليم» بأسوان يشارك في مبادرة «تميز المعلم» لتطوير المناهج

شارك المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، في ورشة العمل التي نظمتها مدينة الأقصر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بحضور الدكتورة راندة شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والدكتورة حبيبة بركات، مدير الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بالوزارة، ومديري إدارات التعليم الابتدائي وموجهي عموم المواد الدراسية بالمديريات المشاركة.

وجاءت الورشة ضمن مبادرة «تميز المعلم»، التي تهدف إلى تحسين كفاءة المعلمين وتأهيلهم بما يتماشى مع تطوير المناهج الدراسية في النظام التعليمي الجديد.

المبادرة لمدة 5 سنوات

وتستمر المبادرة لمدة خمس سنوات من 2022 إلى 2027، وتنفذها مؤسسة تطوير التعليم (EDC) بالتعاون مع USAID.

تأهيل وتعزيز قدرات المدرسين

تهدف المبادرة إلى توفير برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم قبل وأثناء التدريس، من خلال تعزيز جودة إعداد المعلم في الجامعات، وتزويد المعلمين بالمهارات اللازمة لتطوير مهارات الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التعليم بأسوان، خلال مشاركته في ورشة العمل التي شهدتها مدينة الأقصر اليوم، أهمية التواصل والتعاون حيث ناقشت الورشة التحديات التي تواجهها والحلول المقترحة لدعم تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، بما في ذلك منظومة التعليم 2.0 والمعارف والمهارات والاتجاهات التي يجب أن تكون جزءًا من برامج إعداد المعلم بالإضافة إلى عرض مقترحات لتطوير التربية العملية ودور كليات التربية والمديريات في تنفيذ هذه المقترحات.