جولة تفقدية لوكيل وزارة التعليم بأسوان لمتابعة العملية التعليمية

أجرى عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، جولة تفقدية لمتابعة سير وانضباط العملية التعليمية في إدارتي نصر النوبة وكوم امبو.

وخلال هذه الجولة، تفقد لطفى بزيارة مدرسة دار السلام الابتدائية التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية، بحضور سيد برجاس مدير الإدارة والحسينيي داود رئيس قسم التخطيط والمتابعة.

وكيل الوزارة يتفقد سير العملية التعليمية داخل الفصول

كما تفقد وكيل الوزارة سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، مع التركيز على تحقيق الانضباط في المدرسة بينما التقى باثنتين من المعلمات اللاتي تم التعاقد معهما من الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، وهما أميرة حسونة وفاطمة فتحى، حيث قدم لهما التهنئة بتوليهما العمل وحثهما على اكتساب الخبرات من زملائهما وبذل الجهد.

وتفقد وكيل الوزارة موقع إنشاء المبنى الجديد للمدرسة، وذلك بهدف استيعاب أعداد أكبر من الطلاب وتقليل الكثافة حيث قدم ناصر محمد توفيق، مدير المدرسة، درعًا تذكاريًا باسم العاملين بالمدرسة للوكيل وزارة التربية والتعليم، تقديرًا وعرفانًا لجهوده خلال فترة توليه قيادة تعليم أسوان وتمنى له دوام الصحة والتوفيق.

زيارة داخل إحدى مدارس حياة كريمة

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان سير العملية التعليمية في مدرسة عزبة على سليمان الابتدائية والإعدادية التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية، وتفقد المبنى الجديد للمدرسة التي تأسست من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.