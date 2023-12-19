لجنة من وزارة التعليم لتقييم فرق المرشدات بمدارس الغربية

شهدت اليوم، مدرسة السادات الثانوية بنات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بالغربية، فعاليات المهرجان الجمهوري لتقييم فرق المرشدات، بوجود لجنة وزارية، وذلك ضمن المسابقة التي تنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية.

لجنة وزارية للتقييم

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه في إطار مسابقات الأنشطة التربوية الوزارية، أقيمت اليوم فعاليات المهرجان الجمهوري لتقييم فرق المرشدات لمدارس الغربية، بمدرسة السادات الثانوية بنات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، وشهدت الفعاليات حضور لجنة من وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتورة ايناس على الطماوي، مدير إدارة المرشدات بالإدارة العامة للتربية الرياضية بالوزارة رئيساً للجنة، وعضوية نرمين العدوى، و أميرة البنا، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، و إيمان عبد المعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، والدكتور أيمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية، وحضر التقييم الجمهوري لفيف من الموجهين ومعلمي التربية الرياضية بالغربية.

المدارس المشاركة

وأشار إلى أن المدارس التي شاركت في المسابقة، هي مدارس صادق الرافعي الرسمية للغات، والسادات الثانوية بنات، ومدارس الجيل المسلم ابتدائي وإعدادي بنات بإدارة شرق طنطا، ومدارس الجيل المسلم ابتدائي بإدارة السنطة، ومعهد النور للمكفوفين بإدارة غرب طنطا، ومدرسة سملا الإعدادية والثانوية، والشين الصناعية، بإدارة قطور التعليمية، ومدرسة كفر جعفر الإعدادية بنات، ومشال الإعدادية، بإدارة بسيون التعليمية، ومراكز التدريب من إدارات بسيون وقطور والسنطة.

وعن الهدف من المهرجان الجمهوري، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه يتضمن نشر القيم الحميدة والأخلاق الحسنة من خلال فنون ومهارات الحركة الإرشادية، وأن المعسكرات الإرشادية هي التي تهدف إلى خلق مواطن صالح قادر على مواجهة أعباء ومشكلات الحياة.

وخلال الفعاليات المهرجان تم عرض، الفقرات الإرشادية، ومهارات المرشدات، وحفلات السمر، والطهي الخلوي، والمعارض، وإقامة الأرض الإرشادية للمراحل المشتركة، والمسابقات المعرفية، والمبادرات القومية، وفرق الدمج.