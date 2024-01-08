«اتعلق في عجلة الطيارة».. تفاصيل قصة شاب جزائري وصل إلى فرنسا بطريقة غريبة

تسلل شاب جزائري، بطريقة جديدة وغريبة، إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي بهدف الهجرة غير الشرعية، حيث ظل متعلقا لعدة ساعات في عجلة الطائرة، مُعرضا نفسه للهلاك من أجل الوصول إلى فرنسا.

تعلق شاب بعجلات طائرة ووصل إلى فرنسا

وتوجَّه الشاب الجزائري إلى مطار وهران الدولي بالجزائر في تمام الساعة الثامنة صباحا في رحلة الطائرة المتجهة إلى مطار أورلي في العاصمة باريس، وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن مسؤولي المطار ضبطوا شابا في بداية العشرينيات من عمره، مختبئا في معدات الهبوط الخاصة بعجلات الطائرة، وذلك خلال عملية روتينية تتعلق بفحص تقني للطائرات.

وكشفت التحقيقات أن العاملين بمطار أورلي وجدوا يوم 28 ديسمبر الماضي، شابا قرب عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة، حيث كان يختبئ هناك، وأضافت التحقيقات أن الشاب ظل حيا لكنه كان يعاني من انخفاض شديد في درجات الحرارة.

تفاصيل حادثة تسلل شاب إلى طائرة للوصول إلى فرنسا

وأمر الرئيس عبد المجيد تبون، في مطلع شهر يناير الجاري، المدير العام للأمن الداخلي بفتح تحقيق مكثف بشأن حادثة تسلل الشاب «رحماني مهدي» واختبائه بعجلات طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية المتجهة إلى فرنسا بهدف الهجرة غير الشرعية.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أشرف وزير الداخلية، إبراهيم مراد، صباح اليوم، على التنصيب الرسمي للمدير العام الجديد للأمن الوطني، علي بداوي، خلفا لفريد بن شيخ، بعد أن أصدر قاضي التحقيق بمحكمة العثمانية بمجلس قضاء وهران غربي الجزائر، أمر بإنهاء عمل المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ وتعيين علي بداوي خلفا له، وذلك بعد تسلل شاب إلى طائرة بمطار وهران ووصوله متعلقا بعجلاتها إلى باريس.