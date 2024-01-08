تحذير عاجل من «تريند» جديد على «إنستجرام».. كيف يسرق أموالك وبياناتك؟

تريند جديد انتشر مؤخرا على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لكن خبراء تكنولوجيا المعلومات حذروا من استخدامه لخطورته، إذ من الممكن أن يسرق بياناتك وأموالك من خلال الاحتيال الإلكتروني، حيث يعتبر إحدى وسائل النصب عبر الإنترنت، حيث يتضمن التريند الجديد توجيه أسئلة للمستخدمين، بينها البيانات الشخصية.

تحذير من «تريند» جديد على «إنستجرم»

التريند الجديد على «إنستجرام»، يسمى «Get to Know Me»، وهو ما يعطي فرصة للحصول على أكبر قدر من المعلومات الشخصية ويمنح المتسللين فرصة للاحتيال على المستخدمين، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نقلا عن خبراء في الأمن السيبراني، مؤكدة أن المستخدمين يجيبون على أسئلة أكثر دقة تتعلق ببياناتهم الشخصية، ومن الممكن أن تصل لحد كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت وحتى مواقع البريد الإلكتروني وبطاقات الائتمان.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن الأسئلة تتضمن تقديم قائمة بمعلوماتك الشخصية عبر الإنترنت وهو ما وصفته بـ«الأمر الخطير»: «باستخدام تاريخ ميلادك، يمكنهم معرفة أشياء كثيرة عنك واستخدام تلك المعلومات للدخول إلى بعض حساباتك، ممكن يخترقوا حساباتك وبياناتك ويسرقوا فلوسك».

خبير أمن معلومات يحذر من التريند

المهندس محمد الحارثي، خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا، أكد لـ«الوطن»، أن هذه التريند كان منتشرا على «إنستجرام» ويسأل أسئلة خاصة بالحيوانات، لكن انتقلت إلى الأسئلة عن البيانات وهي مزيد من المعلومات الشخصية التي تساعد في الابتزاز الإلكتروني والاستغلال الإلكتروني: «مش مفترض يكون في إجابة عن أسئلة شخصية لأنه بيساعد على التعرف على أكثر على الشخص أو بناء شخصية افتراضية وتهديده بعد كدة بيها».

«الحارثي»، أوضح أن أنه ليس من الصواب أن يجيب الأشخاص على حساباتهم عن أسئلة متعلقة بهم: «ممكن الشخص يتقمص شخصيتك ويحط صورة مش صورتك وده مش صح، علشان كدة بلاش الإجابة على النوع ده من الأسئلة».