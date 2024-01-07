محمد فودة يهنئ الفنان فاروق حسني بعيد ميلاده عبر «إنستجرام»

أعرب الكاتب والإعلامى محمد فوده عن امتنانه للفنان فارق حسنى وزير الثقافة الأسبق الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده ، حيث كان قد عمل معه من قبل خلال توليه وزارة الثقافة فى أزهى عصورها.

فودة كتب فى حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" : سيظل الفنان المبدع فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق علامة فارقة فى تاريخ الثقافة المصرية ونقطة تحول جوهرية فى عالم الابداع ، فهو قيمة وقامة سيسطرها التاريخ بحروف من نور.

واختتم محمد فوده رسالة التهنئة الموجهة الى الفنان فاروق حسنى بقوله : (كل سنة وانت طيب ايها الفنان المبدع الكبير وعقبال ١٠٠ سنة فى صحة وسعادة وابداع متدفق).