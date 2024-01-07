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محمد فودة يهنئ الفنان فاروق حسني بعيد ميلاده عبر «إنستجرام»

كتب:

شريف سليمان
07:39 م | الأحد 07 يناير 2024
محمد فودة يهنئ الفنان فاروق حسنى بعيد ميلاده

محمد فودة يهنئ الفنان فاروق حسنى بعيد ميلاده

أعرب الكاتب والإعلامى محمد فوده عن امتنانه للفنان فارق حسنى وزير الثقافة الأسبق الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده ، حيث كان قد عمل معه من قبل خلال توليه وزارة الثقافة فى أزهى عصورها.

فودة كتب فى حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" : سيظل الفنان المبدع فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق علامة فارقة فى تاريخ الثقافة المصرية ونقطة تحول جوهرية فى عالم الابداع ، فهو قيمة وقامة سيسطرها التاريخ بحروف من نور.

واختتم محمد فوده رسالة التهنئة الموجهة الى الفنان فاروق حسنى بقوله : (كل سنة وانت طيب ايها الفنان المبدع الكبير وعقبال ١٠٠ سنة فى صحة وسعادة وابداع متدفق).

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