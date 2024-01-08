استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسماعيلية غدا

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير كل سُبل الراحة، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق غدا الثلاثاء، حرصًا على الطلاب والمعلمين.

والتقى «بشارة» بالدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، لبحث استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول غدًا.

بشارة: توفير مناخ جيد للطلاب

وشدد اللواء شريف بشارة على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة مناخ جيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن جميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية الثمانية مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

حظر استخدام الهواتف المحمولة في الامتحانات

وأكد «بحيري» أن 106 ألاف و375 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات بالمرحلة الابتدائية، و67 ألفا و147 طالبا وطالبة بالمرحلة الإعدادية، مشيرا إلى أنه يتم الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأداء كافة المهام والاختصاصات على الوجه الأمثل، ومشددا على ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

كما طالب بضرورة المتابعة المستمرة واللحظية من خلال غرف العمليات بجميع الإدارات التعليمية على مدار اليوم، والوقوف على المشكلات أو المعوقات إن وجدت وحلها على الفور، والتأكيد على توفير الأجواء المناسبة وكافة سُبل الأمن والطمأنينة للطلاب.