مدير "تعليم الاسماعيلية": لم نلتق شكاوى بشأن "الفيزياء والتاريخ"

مدير تعليم الاسماعيلية : لم نلتقي اي شكاوى بشان الفيزياء والتاريخ

ساد الارتياح بين طلاب الشهادة الثانوية في الإسماعيلية، بسبب سهولة امتحاني مادة الفيزياء للقسم العلمي ومادة التاريخ للقسم الأدبي.

وعبر طلاب مدرسة الزهور الثانوية بنات عن سعادتهن بسهولة الامتحان، وتمكنهم من الإجابة بسهولة.

وأدى اليوم السبت 8 آلاف 477 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، امتحاناتهم في سادس أيام اختبارات نهاية العام 2018/2019، حيث امتحان 4 آلاف و429 طالبا وطالبه بشعبتي العلمي علوم والعلمي رياضة مادة الفيزياء.

بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية البالغ عددهم 4 الاف طالبا الامتحان في مادة التاريخ، بالإضافة إلى 46 طالبا بمدرسة المتفوقين.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن الامتحان.

وأشار إلى أن الغرفة على تواصل مستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة.