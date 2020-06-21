"تعليم الاسماعيلية": لا شكاوى في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن غرفة العمليات لم ترصد أي مشكلات بـ37 لجنة على مستوى 8 إدارات بالمحافظة.

وأضاف قبيصي في تصريحات، أنه جرى توفير زجاجات مياه معدنية باردة للطلاب والعاملين داخل اللجان لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن أعداد الاستراحات المخصصة للمراقبين على امتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظة الإسماعيلية، بلغ 21 استراحة مجهزة بكل الإمكانات وسبل الإعاشة.

انطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا، ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وتسلم الطلاب بوكليت مادة الدين، لأداء امتحانها في المنزل، كإجراء احترازي لتخفيض عدد أيام الامتحانات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.