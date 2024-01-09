صور زمان.. وقفات مضحكة وأشياء غائبة

لطالما كانت الصور لها معنى ومدلول في حياة الناس، ومنذ عشرات السنوات كانت التقاط الصور من أهم المناسبات في حياة الناس، والذهاب إلى ستوديو التصوير الفوتوغرافي كان بمثابة يوم العيد بالنسبة للبعض، حتى أن الصور في الماضي كان يقف فيها الأشخاص وقفات غريبة.

عندك صور من زمان

وننشر اليوم من خلال «الوطن» بعض الصور التي أصبحت من النوادر الآن، البعض يراها وقفات مضحكة، والبعض يسترجع بها الذكريات، والبعض الآخر يرى إن تلك الوقفات والأشياء التي تظهر في الصور مع الأشخاص، إما أنها اختفت من الحياة أو أنها أصبحت من الأنتيكات.

عنزة وكاسيت وتليفون قرص

كانت أشهر الوقفات أثناء التصوير زمان أن يحمل الشخص الكاسيت على كتفه ويتم تصويره وهو مبتهج، وآخر قام بشراء عنزة فيذهب بها إلى الاستوديو ليلتقط صورة تذكارية يتفاخر بها بين أصدقائه، وكان الشباب يلتقطون الصور مع التليفون القرص الذي اختفى الآن وأصبح من الأنتيكات النادرة.

فماذا بعد التطور الذي حدث هل تغيرت الأفكار وتغيرت وقفات الصور الآن أم أن هناك تغييرات طرأت على الصور؟ «ورينا صور زمان وقارنها مع صور الآن».