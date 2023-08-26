النجم العالمي بوراك أوزجيفيت يروج للأهرامات: يوم التصوير

روَّج الفنان التركي العالمي الشهير بوراك أوزجيفيت، بطل مسلسل المؤسس عثمان، لزيارته لأهرامات الجيزة، من خلال نشر صور له رفقة الأهرامات.

بوراك أوزجيفيت يزور مصر

نشر أوزجيفيت عددا من الصور له خلال زيارته الحالية في مصر، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، معلقًا عليها: Shooting Day.

يستعد النجم التركي لتصوير الموسم الخامس من مسلسله الجديد «المؤسس عثمان»، رغم الخلاف بينه وبين المنتج بعد أن ألغى متابعته ولكن تم حل النزاع بين الطرفين وتغيير تفاصيل المشهد الأخير من المسلسل، ومن المتوقع عرض الموسم الخامس من المسلسل في وقت قريب حيث إنه ينتظره جمهوره ومحبيه بشكل كبير.