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محظورات على الحجاج ممارستها خلال الحج.. منها عدم التصوير داخل الحرمين

كتب:

عبده أبوغنيمة
11:05 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
حجاج مصريين خلال تواجدهم بالسعودية لأداء مناسك الحج العام الماضى

حجاج مصريين خلال تواجدهم بالسعودية لأداء مناسك الحج العام الماضى

كشف حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن وجود  عدد من المحظورات يحظر على المواطن الفائز بالقرعة والمسافر للحج القيام بها، لافتا إلى أن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج تشدد على كل المسافرين للحج بضرورة عدم القيام بتلك المحظورات.

أهم المحظورات

وأضاف عنبي، في تصريح لـ«الوطن»، أن تلك المحظورات والتي أوردتها وزارة السياحة والآثار ضمن الضوابط المنظمة للحج السياحي للعام الهجري 1445 تشمل ما يلي:

1- ممارسة الأعمال الدعائية وتوزيع المنشورات وإقامة التجمعات والندوات والاجتماعات والمسيرات ذات الأهداف السياسية ورفع الأعلام والشعارات واللافتات.

2- ضرورة اجتناب جميع الأعمال التي تصرف عن العبادة وأداء النسك.

عدم استغلال الحج لأغراض سياسية

3- عدم استغلال الحج لأغراض سياسية أو العبث بأمن الحجيج أو إثارة الأزمات الطائفية أو ممارسة الطقوس المذهبية أو اصطحاب المحظورات والمخدرات.

4- عدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة من وسائل التصوير.

5- الأ تزيد المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التى سيخرج بها من المنافذ المصرية  عن  10 ألاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخري .

ولفت عنبي إلى أن شركات السياحة تقوم قبل سفر الحجاج بعقد العديد من اللقاءات مع الحجاج لتوعيتهم وتحذيرهم من القيام بأى تلك المحظورات .

 

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