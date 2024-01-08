أمانة «مستقبل وطن» بالجيزة تشارك الإخوة الأقباط احتفالهم بعيد الميلاد

قدم وفدا من أمانة حزب مستقبل وطن بالعجوزة التابع لمحافظة الجيزة بقيادة مراد عودة، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد في جو من المحبة والأخوة، حيث زار الوفد الكنائس بمنطقة المهندسين وأرض اللواء والعجوزة، وذلك للتهنئة بأعياد الميلاد للإخوة الأقباط، وذلك بحضور أحمد الوليد أمين الشباب بمحافظة الجيزة.

حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

وفي سياق متصل هنأ وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بقسم إمبابة، بقيادة سيد درويش أمين الحزب بإمبابة، الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد في أجواء من الفرحة والأخوة والمحبة.

وزار الوفد كنيسة مارمينا وكنيسة مارجرجس وكنيسة العزراء مريم وكنسية مار مرقص لتقديم التهنئة والمشاركة والاحتفال مع الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

حزب مستقبل وطن

وشارك بالحضور ضمن وفد الحزب كل من هشام إمام أمين التنظيم وحسن الجرزاوي وسيد بكار وعيد برنابه الأمناء المساعدين للأمانة، وعلا علي أمينة العضوية، وهيئة مكتبها، وسيد أحمد وكريم مصطفى أعضاء هيئة مكتب الأمانة ومحمد زكريا أمين الشباب وهيئة مكتبه ومحمود رمضان أمين الإسكان والمرافق وهيئة مكتبه ومصطفى صلاح أمين الشؤون البرلمانية.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية وترسيخًا لمبادئ الوحدة الوطنية بين المصريين.