الآلاف في مؤتمر حزب مستقبل وطن بقنا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

انطلق مؤتمر جماهيري حاشد في استاد قفط الرياضي جنوب محافظة قنا، تحت رعاية أمامة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ويحضر المؤتمر، الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، وعضو مجلس النواب، والأنبا بيمن راعي الكنيسة في قوص ونقادة، ونواب محافظة قنا بمجلسي الشيوخ والنواب عن الحزب، والآلاف من المواطنين الذين جاءوا من كل أنحاء المحافظة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر بآيات من الفرآن الكريم، ثم تلقت كلمات النواب وقيادات المحافظة. ووجه عبدالفتاح آدم، أمين أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، الشكر لجميع الحضور من النواب والقيادات الشعبية من جميع رموز محافظة قنا.

وأضاف، أننا ندعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، هو صاحب النهضة التنموية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها حياة كريمة التي نهضت بالقرى.

وأكد أننا نؤمن أن عبدالفتاح السيسي هو الشخصية الأمثل لقيادة مصر واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، ودعا جميع المواطنين بالتصويت خلال أيام الانتخابات يوم 10و11و12 في ديسمبر.

وقال وائل ممتاز، أمين إعلام أمانة حزب مستقبل وطن قنا، إن حزب مستقبل يواصل الإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة من عدة محاور منها المؤتمرات الحاشدة، والأخرى الاستعداد لأيام الانتخابات.