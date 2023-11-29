أمانة حزب مستقبل وطن ببلاط تطلق مبادرة «انزل وشارك» بالمدارس

أطلقت أمانة الصحة والسكان وأمانة التعليم والبحث العلمي بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مبادرة انزل وشارك بمدارس مركز بلاط تحت شعار «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك» بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بمركز بلاط.

استمرار الاهتمام بمبادرة تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد، الدكتور صلاح محمد علي، أمين أمانة الصحة والسكان بمركز بلاط، أن هذه المبادرات استمرار لاستراتيجية حزب مستقبل وطن نحو الاهتمام بالمبادرات الهادفة إلى تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعوة الشباب للمشاركة السياسية الإيجابية بأن الهدف من المبادرة هو التحفيز على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة كحق وواجب وطني باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية.

أهمية المشاركة السياسية لغرس قيم الولاء والانتماء

وأضاف محمد عبدالرازق طنطاوي، أمين أمانة التعليم والبحث العلمي بمركز بلاط، عن أهمية المشاركة كآلية لغرس قيم الولاء والانتماء داخل الشباب، مؤكدا دور الشباب في الانخراط في الحياة السياسية والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم البناءة وانعكاس ذلك على تحقيق الاستقرار المجتمعي واستكمال مؤسسات الدولة.

وشدد "طنطاوي" على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية وحشد المواطنين أمام اللجان وتنظيم العمل داخل وخارج المقرات الانتخابية والدور الكبير للشباب في المشاركة في العملية الانتخابية وحشد المواطنين وتوعيتهم وتعزيز المشاركة السياسية من أجل خلق ثقافة سياسية واعية تدرك مسؤولياتها تجاه الوطن وتعلي من قيمة الولاء والانتماء له.

تأييد الرئيس لاستكمال مسيرة البناء والعمل

وأكد كمال عبداللطيف محمد، أمين أمانة مركز بلاط، دعم وتأييد الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ثانية لاستكمال مسيرة العمل والبناء، وأن الحزب يقف بقوة خلف القيادة السياسية رافضا أي محاولات لشق الصف الوطني، وأن الحزب يؤكد أن طبيعة الأوضاع الدولية والمحلية وما تشهده المنطقة والمسرح العالمي يحتاج إلى ضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد خلال فترة حكم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شارك في هذه المبادرة الزائرات الصحيات وأطقم التمريض والمثقفات الصحيات بالإدارة الصحية ببلاط.