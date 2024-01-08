ما قصة أقسى يوم مر على جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حرب غزة؟

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن اليوم الـ94 في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قاسٍ على الجيش الإسرائيلي الذي سحب نحو 5 لواءات من القطاع من أجل تقليل خسائره، وإلحاق الجنود بالعمل لإيقاف نزيف خسائر الاقتصاد.

يوم قاسٍ على إسرائيل

وذكرت القناة «12» الإسرائيلية، أن اليوم الاثنين، هو الأقسى على الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في ظل إعلان مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة في 24 ساعة الماضية.

وفاة رقيب بسكتة قلبية

وتابعت الفضائية ذاتها: «رقيب بلواء جفعاتي مات بسكتة قلبية بعد مقتل جنود تحت إمرته في قطاع غزة، وأكد مقربون من الرقيب الإسرائيلي أن وفاته ناجمة عن عدم قدرته على تحمل ما رآه في غزة».

بداية المرحلة الثالثة من الحرب على غزة

في الوقت ذاته خرج المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ليؤكد أن «الحرب ستستمر في عام 2024 وبأساليب مختلفة» بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية بداية المرحلة الثالثة من الحرب على غزة والتي سيتم الاعتماد فيها على عدد أقل من القوات العسكرية المتمركزة على الأرض، وجاء هذا الإعلان من الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين إلى دول المنطقة حيث زار قطر والسعودية والأردن وإسرائيل.