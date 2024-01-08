باحث قانوني: سمعة إسرائيل تحتضر دوليا بسبب خرق مبادئ اتفاقية حقوق الإنسان

قال الباحث القانوني الدكتور نجيب بيطام، الأكاديمي والباحث الحقوقي، إن محكمة العدل الدولية ستعقد هذا الأسبوع جلسات للنظر في قضية رفعتها جنوب أفريقيا، تتّهم فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في عدوانها المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد الباحث الحقوقي أن سمعة إسرائيل في المجتمع الدولي «تحتضر»، مشيراً إلى أن بلجيكا أصدرت قراراً تاريخياً، ومنعت بعض المواد الإسرائيلية من الدخول إلى الدولة التي تستضيف مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وذلك بسبب خرق دولة الاحتلال الإسرائيلي لمبادئ حقوق الإنسان، وارتكابها جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف «بيطام»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أن الدعوى رفعت أمام المحكمة الدولية، وليست الجنائية الدولية، مفسراً ذلك بأن الأخيرة مختصة بالأشخاص، أما الأولى فإنها تختص بالدول.

وأوضح أن جنوب أفريقيا تستند في الدعوى، التي قدمتها، إلى تقرير يضم أكثر من 80 صفحة، موثق بالدلائل، التي تؤكد ارتكاب وخرق دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال من الأطراف الموقعة على الاتفاقية وملزمة بتنفيذ أحكامها.

وتابع أن جنوب أفريقيا، إضافة إلى عدد من الدول العربية وتركيا، تعتقد أن إسرائيل خرقت الاتفاقية الدولية، مما يؤسس للدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا، لافتاً إلى أن الدولة الأفريقية تستند إلى دعائم من عديد من الدول والمنظمات الدولية، التي تعنى بشأن حقوق الإنسان، ولديها ملفات توثق خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية الإبادة الجماعية، كما استندت إلى كثير من التقارير، الصادرة عن هيئات حقوقية وقانونية إقليمية ودولية.