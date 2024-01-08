كيف ردت 3 دول أفريقية على مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى القارة السمراء؟

«اليوم التالي» بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة أصبح الشغل الشاغل لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت التحريضات الصريحة والواضحة هي «تهجير الفلسطينيين» والتي دعا إليها وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير.

وكشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن تسريبات مناقشات في مجلس الحرب، إنه تمت مناقشات مع 3 دول إفريقية لتهجير الفلسطينيين إليها، وهي الكونغو الديمقراطية ورواندا وتشاد، نظرًا لعلاقتها الوطيدة مع تل أبيب، وقد جاء الرد الصادم من تلك الدول فماذا قالت؟

رد وزارة الخارجية الرواندية على مخطط تل أبيب

وأصدرت وزارة الخارجية برواندا بيانا باللغة الإنجليزية ردت فيه على تسريبات صحيفة تايمز أوف إسرائيل عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، قالت فيه: «لم يتم إجراء هذا النقاش مع إسرائيل سواء اليوم أو في الماضي».

DISINFORMATION ALERT: RWANDA IS NOT IN DISCUSSION WITH ISRAEL ON TRANSFER OF PALESTINIANS FROM GAZAhttps://t.co/GR472jXl4j pic.twitter.com/xSqhSruzaI — Ministry of Foreign Affairs & Int'l Cooperation (@RwandaMFA) January 5, 2024

وقال نص البيان: «تشير حكومة رواندا إلى المعلومات المضللة التي نشرت بصحيفة إسرائيلية تزعم وجود محادثات بين رواندا وإسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة.. وهذا غير صحيح تماما، لم يتم إجراء مثل هذه المناقشة سواء الآن أو في الماضي، ويجب تجاهل المعلومات المضللة».

رد حكومة التشاد على مخطط الاحتلال

وجاء رد حكومة التشاد على مزاعم تل أبيب في بيان رسمي باللغتين العربية والإنجليزية، قال فيه: «تنفي الحكومة التشادية بشكل قاطع الادعاءات الأخيرة التي بثتها قناة 124 والتي تزعم فيها بأن المحادثات بين دولة إسرائيل وتشاد تجرى بهدف استقبال آلاف الفلسطينيين من غزة».

وأضاف البيان: «تؤكد التشاد من جديد موقفها الثابت المؤيد للتعايش السلمي بين الدولتين، امتثالا للقانون الدولي، ولقد أيدنا الوقف الدائم لإطلاق النار وضمان حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر، وفقا للمعاییر الدولیة».

وأكدوا: «إن التزامنا بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي يجعلها تحظر أي موافقة على تهجير الفلسطينيين من غزة أو المشاركة في ذلك يعد انتهاكا لهذه الحقوق».

واختتم البيان بدعوة إلى نشر المعلومات بشكل مسؤول، ومطالبة وسائل الإعلام الإسرائيلية بتحري الدقة والتأكد من البيانات من مصادرها قبل نشر أي معلومات تتسبب في سوء فهم.

رد الكونغو الديمقراطية على خطة الاحتلال

ونفت دولة الكونغو الديمقراطية في بيان على لسان المتحدث باسم حكومتها، أي شكل من أشكال التفاوض مع تل أبيب بشأن تهجير سكان غزة إلى أراضيها، وفق موقع سكاي نيوز العربية.