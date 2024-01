كيف ردت 3 دول أفريقية على مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى القارة السمراء؟

«اليوم التالي» بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة أصبح الشغل الشاغل لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت التحريضات الصريحة والواضحة هي «تهجير الفلسطينيين» والتي دعا إليها وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير.

وكشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن تسريبات مناقشات في مجلس الحرب، إنه تمت مناقشات مع 3 دول إفريقية لتهجير الفلسطينيين إليها، وهي الكونغو الديمقراطية ورواندا وتشاد، نظرًا لعلاقتها الوطيدة مع تل أبيب، وقد جاء الرد الصادم من تلك الدول فماذا قالت؟

وأصدرت وزارة الخارجية برواندا بيانا باللغة الإنجليزية ردت فيه على تسريبات صحيفة تايمز أوف إسرائيل عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، قالت فيه: «لم يتم إجراء هذا النقاش مع إسرائيل سواء اليوم أو في الماضي».

DISINFORMATION ALERT: RWANDA IS NOT IN DISCUSSION WITH ISRAEL ON TRANSFER OF PALESTINIANS FROM GAZAhttps://t.co/GR472jXl4j pic.twitter.com/xSqhSruzaI