وزير فلسطيني: تدمير 271 ألف منزل في غزة.. و1.6 مليون نازح يتكدسون برفح

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الحرب المعلنة ليست موجهة بالأساس ضد الفصائل الفلسطينية ولكن ضد الشعب الفلسطيني وتطلعاته وأهدافه بالعودة وتحديد المصير وإقامة دولته، وما يجري في قطاع غزة استهداف للمواطنين الفلسطينيين والبنية التحتية وحياة ومستقبل المواطنين.

حرب إبادة وتجويع وتطهير عرقي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن ما جرى في قطاع غزة حرب إبادة وتجويع وتطهير عرقي بالمعنى الحقيقي للكلمة.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية لتدمير البنية التحتية فيما يتعلق بهدم بيوت الفلسطينيين تشير إلى أن 271 ألف منزل دمر بشكل جزئي أو كلي؛ نظرا لأن البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات دمرت بشكل شبه كامل.

تكدس المواطنين في محافظة رفح

ولفت إلى أن القطاع الصحي انهار تماما، كما أن الإشكالية الأخرى تتمثل في النزوح الهائل، وتكدس المواطنين في محافظة رفح على الحدود المصرية، فهناك 1.6 مليون نازح برفح.