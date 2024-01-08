ماذا فعلت فصائل غزة مع قوة للاحتلال الإسرائيلي حاولت تحرير أحد المحتجزين؟

كشفت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل، أنها أحبطت محاولة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتحرير أحد المحتجزين الإسرائيليين لديها، في مخيم «البريج»، اليوم الاثنين.

الفصائل تحبط محاولة تحرير أحد الأسرى

وبحسب بيان الفصائل في قطاع غزة، فقد تسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى مكان في مخيم «البريج»، اعتقدوا تواجد أحد المحتجزين بداخله.

وأشار البيان إلى أن رجال المقاومة تصدوا للقوة المتسللة، وتمكنوا من إفشال مهمتهم، كما حدث اشتباك مع أفراد القوة، مما أدى إلى وقوعهم بين قتيل وجريح، كما تم التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

استهداف قوة إسرائيلية اليوم

وأعلنت الفصائل في غزة، في وقت سابق اليوم الاثنين، تمكن رجال المقاومة من استهداف قوة إسرائيلية خاصة، باستخدام قذائف «الياسين 105»، كما حدثت اشتباكات مع القوة بالأسلحة الرشاشة، وتمكنت المقاومة في إيقاعهم ما بين قتيل وجريح، داخل إحدى المدارس، قرب منطقة «المحطة»، في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة

كما تمكن رجال المقاومة من استهداف دبابة «ميركافا»، تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بقذيفة «الياسين 105»، بالقرب من نفس المنطقة، في جنوب قطاع غزة.

كما كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الناطقة باللغة العبرية، عن مقتل 9 ضباط وإصابة آخرين، في هجومين منفصلين خلال الاشتباكات التي تدور في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.