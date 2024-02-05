أماكن خروج في الزمالك على النيل.. إليك الأسعار ومواعيد الدخول

تُعد منطقة الزمالك من أقدم الأحياء في القاهرة، وبها متنزهات كثيرة مناسبة للترفيه، لذا يبحث الكثيرون عن أجمل أماكن خروج في الزمالك على النيل، نظرًا لما تتميز به من الشوارع الواسعة والحدائق والمقاهي، التي تقدم إطلالات خلابة على النيل، ولذا نوضح لكم مجموعة من أماكن خروج في الزمالك على النيل.

أماكن خروج في الزمالك للشباب

وإليك مجموعة متنوعة وفريدة من أماكن خروج في الزمالك على النيل:

مركب نايل سيتي

مركب نايل سيتي، هو مركب عائم يقع على ضفاف نهر النيل، ويضم العديد من المطاعم والمقاهي والكافيهات، بالإضافة إلى أماكن للألعاب والعروض الترفيهية، ويُعد أحد أشهر أماكن الخروج في القاهرة، ويجذب العديد من الزوار من جميع أنحاء العالم.

روف توب الزمالك

روف توب الزمالك هو مطعم ومقهى يقع على سطح أحد المباني في الزمالك، ويقدم إطلالات رائعة على النيل، ويتميز روف توب الزمالك بديكوراته الأنيقة التي تعكس الطابع العصري، كما يقدم مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات التي تلبي جميع الأذواق.

يُعد روف توب الزمالك مكانًا مثاليًا لقضاء أمسية رومانسية أو لتناول العشاء مع الأصدقاء أو العائلة، ويفتح روف توب أبوابه من الساعة 6 مساءً وحتى الواحدة صباحًا.

حديقة الجزيرة

حديقة الجزيرة هي حديقة عامة تقع على ضفاف نهر النيل، وتضم العديد من النباتات والأشجار، بالإضافة إلى البحيرات والنوافير، وتُعد مكانًا مثاليًا للاسترخاء والتمتع بالطبيعة، وتفتح حديقة الجزيرة أبوابها من الساعة 6 صباحًا حتى 10 مساءً.

متحف الفن الإسلامي

يعد متحف الفن الإسلامي أحد أشهر المتاحف في القاهرة، ويضم مجموعة رائعة من الأعمال الفنية الإسلامية من مختلف أنحاء العالم، ويقع المتحف في منطقة الزمالك، على ضفاف نهر النيل، ويضم مجموعة متنوعة من القطع الفنية التي تعكس تاريخ الفن الإسلامي وثقافته.

يعود تاريخ تأسيس متحف الفن الإسلامي في عام 1903، وكان يُعرف آنذاك باسم «دار الآثار الإسلامية»، وقد تم افتتاح المتحف في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، بهدف جمع وعرض الأعمال الفنية الإسلامية من مختلف أنحاء العالم.

ويضم متحف الفن الإسلامي مجموعة رائعة من الأعمال الفنية الإسلامية، والتي تتنوع بين المخطوطات واللوحات والأعمال النحتية والخزف والسجاد والمنسوجات، تعود هذه القطع الفنية إلى مختلف العصور الإسلامية، بدءًا من العصر الأموي وحتى العصر العثماني، ومن أشهر القطع الفنية التي تضمها مجموعة المتحف:

المصحف المملوكي: وهو من أقدم المخطوطات القرآنية في العالم، يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر الميلادي.

منبر جامع ابن طولون: منبر خشبي منقوش يعود تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي.

نافورة الماسة: نافورة رخامية من القرن السابع عشر الميلادي.

سجادة الشاه: سجادة إيرانية ضخمة من القرن السادس عشر الميلادي.

متحف الفن المصري الحديث

متحف الفن المصري الحديث هو متحف يضم مجموعة رائعة من الأعمال الفنية المصرية الحديثة، وهو من الأماكن المثالية والرائعة لعشاق الفن المصري.

مسرح الزمالك

مسرح الزمالك هو مسرح يقدم العديد من العروض المسرحية والموسيقية والحفلات الغنائية، ويُعد مكانًا مثاليًا لعشاق الفن والثقافة.

مطعم زيد

مطعم زيد هو مطعم يقدم المأكولات البحرية، ويتميز بإطلالاته الخلابة على النيل، يُعد مطعم زيد من أشهر المطاعم المتخصصة في المأكولات البحرية في القاهرة، ويقدم مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية من الأسماك والمأكولات البحرية، ويفتح المطعم أبوابه من الساعة 12 ظهرًا حتى 12 صباحًا.

كافيه سرايا الجزيرة

كافيه سرايا الجزيرة هو كافيه يقدم القهوة والحلويات، ويتميز بديكوراته الكلاسيكية، ويُعد كافيه سرايا الجزيرة مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بكوب من القهوة أو فنجان من الشاي مع الحلويات، ويفتح كافيه سرايا الجزيرة أبوابه من الساعة 8 صباحًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

مطعم بوتري كافيه

مطعم بوتري كافيه هو مطعم يقدم المأكولات الإيطالية، ويتميز بديكوراته العصرية، يُعد مطعم بوتري كافيه مكانًا مثاليًا لتناول العشاء مع العائلة أو الأصدقاء، ويفتح المطعم أبوابه من الساعة 12 ظهرًا حتى 12 صباحًا.