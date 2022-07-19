أماكن خروج في القاهرة والجيزة.. اتبسط بأسعار رخيصة

مع بداية إجازة العام الدراسي، يبحث كثيرون عن أفضل أماكن خروج في القاهرة والجيزة، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمناظر الطبيعية واللقاءات الاجتماعية والأسرية، والتنزه.

أماكن خروج في القاهرة والجيزة

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أماكن خروج في القاهرة والجيزة للتنزه خلال إجازة نهاية العام، في السطور التالية:

حديقة الحيوان

تتواجد حديقة الحيوان بالجيزة في مواجهة جامعة القاهرة، ويصل سعر التذكرة الدخول نحو 5 جنيهات، ما عدا يوم الثلاثاء تكون بـ60 جنيهًا، وهي مناسبة للقاءات الأسرية لمشاهدة الحيوانات المختلفة ويمكن الجلوس على المطاعم، أو الكافيهات.

حديقة الأزهر

وتعتبر حديقة الأزهر واحدة من أفضل أماكن للتنزه والرخيصة، وهي مناسبة للخروجة العائلية والأسرية، ويمكن من خلالها مشاهدة قلعة صلاح الدين، كما توجد في الحديقة أماكن مخصصة للأطفال، وهي تفتح أبوابها يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 10 مساءً.

برج القاهرة

تعتبر من أشهر وأفضل أماكن للخروجات العائلية، وهو برج القاهرة المصمم على شكل زهرة لوتس، ويتكون من 16 طابقا، ويمكن رؤية القاهرة بالكامل من الطابق الأخير، كما أنه في هذا الطابق يوجد مطاعم حيث يمكن تناول المشروبات والأطعمة.

القرية الفرعونية – البحر الأعظم

تعتبر من أفضل الأماكن التي يمكن قضاء يوم كامل، حيث يمكن الاستمتاع بالجو الفرعوني، حيث يرتدي العاملون الملابس الفرعونية التقليدية، كما يتواجد نماذج للآثار الفرعونية مثل مقبرة توت عنخ أمون وتفتح القرية أبوابها للزوار بداية من 9 صباحًا وحتى الـ7 مساءً.

دريم بارك

واحدة من أكبر الملاهي في الشرق الأوسط، وتقع في 6 أكتوبر، وهي تحتوي على العديد من الألعاب والمناطق المخصصة للأطفال، كما أنها مكان مثالي لقضاء وقت مع أفراد الأسرة، وتقدم الملاهي العديد من أنواع التذاكر بقيم مادية مختلفة، ما بين للأصدقاء والعائلة وللأفراد وشاملة الوجبات، ويمكن لكل شخص اختيار المناسب.