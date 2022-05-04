أماكن خروج مميزة بأسعار مناسبة.. «استغل ما تبقى من أيام الإجازة»

تستمر إجازة عيد الفطر حتى غدًا الخميس ويليها يومي الجمعة والسبت، ليواصل الناس استمتاعهم بأيام الإجازة ومع بدء قدوم عيد الفطر الذي وافق يوم الاثنين الماضي، هناك أشخاص لم يخرجوا للتنزه حتى الوقت الحالي، ويبحثون عن أفضل أماكن الخروجات المميزة وبأسعار في متناول الإيد.

وفي إطار اهتمام الكثيرين بالبحث عن أماكن التنزه، تستعرض «الوطن» فيما يلي، أفضل أماكن الخروجات في الإجازة المتبقية من عيد الفطر.

أفضل أماكن للخروجات

فابي لاند

لمحبي الألعاب والترفيه، يمكن اختيار فابي لاند حيث يتم الدخول لهذا المكان بدون تذكرة وتبدأ أسعار الألعاب من 12 جنيهًا، ويوجد بالمكان أكثر من 200 لعبة تناسب الأطفال والكبار.

- العنوان: داندي مول، الدور الثاني، ملاهي فابي لاند.

My Park

يمكن الذهاب إلى منطقة المعادي واختيار My Park والتي يتواجد بها الألعاب المختلفة لذا يمكن أن تقضي فيها وقتا ممتعا بخمسين جنيهًا.

- العنوان: المعادي، ميدان فيكتوريا، داخل The field.

بيلز - Bell's

لمحبي الاستيقاظ مبكرا، يمكنك تناول وجبة الإفطار بوسط الشجر والورود في المعادي حيث يتواجد بذلك المكان كيدز اريا لاصطحاب الأطفال.

- العنوان: المعادي كما يوجد لديهم 5 فروع في مطار القاهرة الدولي.

مدينة الثلج Snow City في «مول سيتي ستارز»

لمحبي البرودة وزيارة أماكن مميزة في إجازة العيد، يمكنهم التواجد وسك الثلوج، واللعب بسيارات التصادم، بسعر 230 جنيهًا، وعيش الأجواء الأوروبية عن طريق ارتداء «چاكت» وبنطلون وشراب وجوانتي.

ألعاب في مول The park

هذا المكان يجعلك تعيش في عالم افتراضي وتستمتع بالإثارة، حيث تقوم اللعبة على تواجدك وسط زومبي لونهم أحمر يقومون بالهجوم عليك وأنت بطل اللعبة الذي يمسك بالمسدس في يده، لكي يعيش تجربة واقعية عن طريق ارتداء النضارة Wireless، ويمكن ارتداء نضارة الـVR وتختار ما يعجبك سواء رعب أو Mind maze، لتشعر أنك في بيت مسكون أو تكون مفقودًا في جزيرة وتستمر في حل الألغاز بها.

- سعر الفرد لمدة ساعة 200 جنيه، ويوجد ألعاب مناسبة للأطفال.