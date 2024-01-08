مراسلة «القاهرة الإخبارية»: استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في طولكرم

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رام الله الفلسطينية، إنّ قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تسللت إلى إحدى ضواحي مدينة طولكرم، في الضفة الغربية، وأطلقت النار على 3 شبان فلسطينيين، مما أسفر عن استشهادهم على الفور.

قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من نقل المصابين

وأضافت السلامين، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أنّ قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من مكان إطلاق النار على الشبان الثلاثة، كما اعتقلت رابعاً، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين عدد من الشبان وقوات الاحتلال، في إحدى البلدات بمحافظة طولكرم.

وتابعت أنه تم نقل جثامين الشهداء الثلاثة إلى مستشفى ثابت الحكومي، مشيرةً إلى أن مدينة طولكرم، وغيرها من المدن والبلدات والقرى والمخيمات في مختلف محافظات الضفة الغربية تشهد اقتحامات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، التي شنت حملات اعتقالات واسعة، طالت مئات الفلسطينيين.

جيش الاحتلال يدفع الفلسطينيين إلى جنوب غزة

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن جيش الاحتلال أعلن، في وقت سابق اليوم، عن دخول العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى مرحلة ثالثة، في الوقت الذي لم تتوقف فيه التوغلات البرية في مناطق خان يونس ورفح، في جنوب القطاع.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يواصل دفع الفلسطينيين للتوجه إلى المناطق الجنوبية، مما يعطي إشارة إلى اعتزام الاحتلال الإسرائيلي المضي قدماً في تنفيذ مخططاته الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.