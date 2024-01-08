فضائية إسرائيلية: ربع جنود جيش الاحتلال تركوا غزة بعد إصابتهم بأمراض نفسية

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تضرر جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل بالغ في ظل تلقي عدد كبير من المنتمين إليه للعلاج النفسي مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لـ94 يوما.

تلقي العلاج النفسي

وبحسب فضائية «12» الإسرائيلية، ذكرت الهيئة الطبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي أن 9000 جندي تلقوا علاجا نفسيا منذ بداية الحرب، وربعهم لم يعودوا إلى القتال في غزة في ظل تنفيذ الفصائل الفلسطينية عمليات ممنهجة ضدهم من المسافة صفر والتي فشل الجيش الإسرائيلي في القضاء عليهم رغم أن الجيش الإسرائيلي أعلن مرات أنه يهدف من الحرب على غزة تنفيذ 3 أمور وهي القضاء على الفصائل الفلسطينية والإفراج عن المحتجزين وإتاحة التحرك بحرية داخل القطاع من قبل الجيش الإسرائيلي، ولم يحدث أي من الثلاثة حتى الآن وسط خسائر يتكبدها الجيش الإسرائيلي.

خسائر بالجيش الإسرائيلي

يأتي هذا فيما أشار رئيس إدارة المشتريات والإنتاج بالجيش الإسرائيلي، زئيف لانداو، في مقابلته الأولى والتي تحدث فيها عن الأهمية الاقتصادية لنفقات المشتريات التي قفزت بنسبة 1000 بالمائة إلى 12 مليار شيكل شهريًا، والادعاءات حول نقص المعدات الأساسية لجنود الاحتياط، مع إعلانه أن الوضع سيئ ويجب الاعتماد فيه بشكل شبه كامل على حسن نية البيت الأبيض وقطارات الأسلحة الجوية القادمة من أمريكا.