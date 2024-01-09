يمتلك مولود برج الأسد قدرا كبيرا من الحنان والطيبة، ولا يجيد النفاق والكذب فهو صادق بمشاعره دائم العطاء والحب، يمكن الاعتماد عليه، وهو من الأبراج سريعة الانفعال والغضب، أحيانا لا يمكنه السيطرة على مشاعره، وهو محب للطعام واجتماعي بدرجة كبيرة تجعله يمتلك دائرة معارف كبيرة.

ومن مشاهير برج الأسد، منة شلبي وتامر حسني، وفي السطور التالية نعرض حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 9-1-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تخبرك الأفلاك يا برج الأسد أنك في بداية طريقك لتحقيق حلمك، فحاول أن تستعد من جديد، وأبذل مجهود أكبر الفترة المقبلة، حتى تشعر بالاستقرار المالي، وراقب المكاسب، وركز على أهدافك المالية طويلة المدى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك ألا تجعل علاقتك بشريك حياتك تتسبب في ضغطك وتوترك، تخلص من أي علاقات سامة في حياتك، وتجاهل البعض من أجل العيش حياة هادئة.