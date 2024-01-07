يتميز مولود برج العقرب، بأنه شخص طيب القلب وحنون ورومانسي، وشجاع ويستطيع مواجهة المخاطر، ويتصف بأنه شخصية قيادية ناجحة، كما يتمتع بالذكاء وحٌسن التصرف، وحٌبه الشديد لعائلته، كما يحافظ على أسرار الآخرين.

ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الأحد 7-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبراء الفلك.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تحصل على ترقية في عملك يا برج العقرب، نتيجة لاجتهادك وحبك الشديد لعملك، وحرصك الدائم على الاطلاع على كل ما هو جديد ومختلف في مجالك المهني.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي فإن حبك الشديد لشريك حياتك وحرصك على تحسين علاقتك به طوال الوقت، والتواصل مع أفراد عائلتك جعلك تعيش حالة من السعادة والاستقرار.