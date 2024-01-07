يشتهر برج القوس بكونه مرحا ويحب الانطلاق والسفر والمغامرات ولا يخاف من خوض التجارب التى تنطوى على المخاطرة، لكنه يخشى من تحمل المسؤولية ليس لأنه لا يقدر عليها، لكن لأنه يحب أن يكون حرًا بلا أي قيود، ولكن حين يجد نفسه في موضع مسئولية يستطيع إنجازها بجدارة.

ومن مشاهير برج القوس هاني شاكر ونجلاء فتحي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس الأحد 7-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج القوس اليوم مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج القوس أنك تعيش حالة من الكسل الشديد والإهمال في العمل، لذلك يجب عليك أن تركز في عملك وحياتك المهنية وأن تستعيد قوتك ونشاط من جديد.

حظك اليوم برج القوس حظك عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي فهناك خطوة جديدة في حياتك العاطفية مع شريك حياتك، لكن حاول أن تفهم الشريك وتبتعد عن الشك غير المبرر وأن تعطيه الثقة والأمان.