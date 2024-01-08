مراسلة «القاهرة الإخبارية» بغزة خلال ندوة «الوطن»: لا مناطق آمنة في القطاع

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية في قطاع غزة، إنها منذ أن عادت من التغطية الإخبارية للأحداث في غزة وشاهدت تعاطفا كبيرا من جانب الشعب المصري الداعم للقضية الفلسطينية بشكل غير مسبوق، «إننا في قطاع غزة لا نعرف حجم التعاطف العربي لنا بسبب ما نمر به من أحداث متعددة يوميا».

العملية العسكرية مازالت قائمة ضد الأبرياء

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية» خلال ندوتها داخل جريدة «الوطن»، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي عديدة منذ يوم 7 أكتوبر حتى الآن، سواء من تهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستهدافات المدنيين، وتنفيذ إبادة جماعية للمواطنين، مما أدى إلى ضعف الاقتصاد الفلسطيني وشله منذ يوم 7 أكتوبر.

وأوضحت أن العملية العسكرية ما زالت قائمة ضد الأبرياء، ويتم استهداف العديد من المناطق واقتحامها، ولذلك فإن وضعنا صعب للغاية في كل القطاعات، ومنها القطاع الصحي الذي يعاني بشكل كبير بسبب انقطاع الكهرباء عن المستشفيات، وصعوبة دخول المعدات الطبية.

وتابعت: «الحديث عن منطقة آمنة في قطاع غزة هو أمر غير موجود وبالتالي أوضاعنا كارثية، كما أن منطقة رفح كان يسكنها 300 ألف مواطن قبل بداية الأزمة، إلا أنه بعد الأزمة الآن يعيش بها مليون وربع، وبالتالي لا يوجد أماكن للسكن مما يؤدي إلى العيش في خيام، كما أن بعض المواطنين ينامون على الأرض وفي الشوارع والمستشفيات، وحتى المنازل التي كان يسكنها أسرة واحدة الآن يسكنها من 10 لـ15 أسرة».