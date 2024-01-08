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دياب اللوح: مصر تؤدي دورا محوريا إقليميا ودوليا تجاه القضية الفلسطينية

كتب:

محمد عزالدين
10:13 م | الإثنين 08 يناير 2024
السفير دياب اللوح

السفير دياب اللوح

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن خصوصية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن إلى مصر، تكمن في أهمية دورها المحوري الرئيسي في إدارة الأوضاع وتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فهي تقوم اليوم بدور محوري إقليمي على المستوى الدولي، وهناك شركاء آخرين مع مصر مثل الأردن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن خصوصية الزيارة تكمن في أهمية التشاور مع القيادة السياسية، خاصة ما تشهده الأراضي الفلسطينية من حالة حرب وعنف ودمار تسببت فيه إسرائيل.

وأشار إلى أن استمرارية الحرب ودخولها لعام 2024 دون أفق لإنهائها يشكل خطورة وتداعيات خطيرة على مجمل الأوضاع في المنطقة، وجاءت القمة المصرية الفلسطينية من باب التشاور حول تطورات الحرب على الشعب الفلسطيني والأوضاع في غزة وكل القضايا الثنائية والمتعددة وكيفية التعاطي معها فلسطينيا ومصريا.

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