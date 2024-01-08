وكيل «صناعة النواب»: إشادة «أبو مازن» بدور مصر يؤكد ريادتها في دعم القضية الفلسطينية

قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر تقوم بدور ريادي وتاريخي لصالح القضية الفلسطينية، قائلا: مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية وأمن قومي من الدرجة الأولى لها.

القمة المصرية الفلسطينية

ونوه محمد محمود، في تصريح له اليوم، أن القمة المصرية الفلسطينية بين كل من الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن جاءت في وقتها تماما لاستكمال الجهود المشتركة لوقف عدوان إسرائيل على غزة، لافتا إلى استعراض الرئيسين المأساة الإنسانية الكارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأوضح وكيل صناعة البرلمان، أن إشادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بدور مصر المحوري، والتقدير الكبير لدور مصر المساند والداعم للقضية الفلسطينية تاريخيا وحتى اللحظة الراهنة وبذلها جهوداً كبيرة ودؤوبة على جميع المستويات لحقن دماء الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه للحصول على حقوقه المشروعة، يؤكد على الدور الريادي للقيادة السياسية المصرية في هذه الأزمة وغيرها.

محنة غزة

واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن محنة غزة تحدٍ كبير للقيادة السياسية المصرية والأمن القومي المصري، ولكن مصر قادرة على حماية أمنها القومي بكافة السبل.