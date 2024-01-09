«بايدن»: نعمل على خروج الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة

صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن نيته للعمل على تقليص تواجد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الحرب التي دخلت شهرها الرابع، حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

المتظاهرون يطالبون بايدن بوقف فوري لإطلاق النار

وحسب الصحيفة، فإن بايدن أثناء خطابه في كنيسة بولاية ساوث كارولينا، خرج متظاهرين يطالبونه بوقف إطلاق النار في غزة، ليعبر الرئيس الأمريكي عن فهمه لمشاعرهم، وعما يحدث في غزة، لذلك يعمل بشكل هادئ مع حكومة الاحتلال؛ لتقليص تواجدها في القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس «بايدن» أنه يستخدم كل الوسائل الممكنة للعمل نحو تحقيق ذلك الهدف، معربا عن فهمه لعواطف المتظاهرين.

بلينكن في الشرق الأوسط

يجدر بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يقوم حاليًا بزيارة الشرق الأوسط للمرة الرابعة، منذ بداية الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، في قطاع غزة، في أكتوبر الماضي.