نادية مصطفى تروج لحفلها في قطر الخميس المقبل

تستعد الفنانة نادية مصطفى للمشاركة في حفل «بيلغ الطرب»، الذي يقام لأول مرة في قطر، وأعلنت عنه عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت نادية مصطفى، البوسترات الدعائية للحفل معلقة: «لأول مرة في قطر ينطلق حفل بليغ الطرب، يسعدنى ويشرفني مشاركتي مع النجم الغالي محمد الحلو، والفنانة الكبيرة نوال غشام، والفنان الكبير عمرو سليم، ومجموعة من نجوم الأوبرا، الأصوات الجميلة أحمد عفت وياسر سليمان ومحمد حسن وسمية وجدي وكنزي».

وأضافت: «ذلك في الحفل الفني الكبير تكريما للعبقري الفنان الكبير بليغ حمدي، على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة، نراكم إن شاء الله يوم الخميس 11 يناير 2024».

أغنية «يسلم لي ذوقهم» لنادية مصطفي

وطرحت مؤخرًا نادية مصطفى، أغنية «يسلم لي ذوقهم»، التي حققت مشاهدات على موقع «يوتيوب» وحازت إشادات الجمهور.

الأغنية من كلمات نور عبد الله، وألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.